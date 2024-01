Brasile: esonerato il ct Diniz

Cristian Giudici

Il Brasile sa di non arrivare a Carlo Ancelotti, che ha rinnovato il contratto col Real Madrid. Ma decide di cambiare comunque l'allenatore della nazionale. Infatti secondo i media brasiliani, la federcalcio ha deciso di esonerato il commissario tecnico Fernando Diniz. Che lo scorso 4 luglio era stato nominato ct ad interim, mantenendo però l'incarico di allenatore del Fluminense.



Il Brasile è sesto in classifica nel girone sudamericano di qualificazione al Mondiale 2026 con 7 punti raccolti nelle prime 6 giornate frutto di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte di fila nelle ultime tre partite.

Come nuovo ct si fa il nome di Dorival Junior, attualmente sulla panchina del San Paolo.