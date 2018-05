Para entender lo que significa jugar un Mundial en la vida de un futbolista. Fagner, lateral derecho de Brasil, al enterarse. #Rusia2018 pic.twitter.com/WDoU9uRh5Y — A. Gabilondo (@AS_AGabilondo) 15 maggio 2018

La gioia dipinta sul volto, i parenti e gli amici assieme a te per festeggiare il traguardo più importante per un giocatore di calcio:laterale destro delè stato scelto dal ct delcome sostituto dell'infortunatoed è stato convocato per il. Per lui solo 4 presenze in precedenza, ecco la reazione della famiglia al momento dell'ufficialità: