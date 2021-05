David Neres e Robert Arboleda sono stati arrestati dalla polizia di San Paolo per aver partecipato a una festa clandestina con 124 persone, molte delle quali senza mascherina, in una villa della capitale paulista. I due calciatori, rispettivamente di Ajax e San Paolo, sono stati portati in caserma dalle forze dell'ordine per crimini contro la salute pubblica. Entrambi dovrebbero essere rilasciati a breve.



Queste le parole di Alexandre Frota, deputato federale che ha partecipato all'operazione guidata dal capo della polizia Eduardo Brotero: "Dovrebbero essere loro a dare l’esempio”.