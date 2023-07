Tragedia in Brasile: una giovane tifosa del Palmeiras di 23 anni, Gabriela Anelli, rimasta gravemente ferita alla testa dopo essere stata colpita da una bottiglia lanciata da un tifoso del Flamengo, è morta all'ospedale Santa Casa da Misericordia. L'autore del lancio fatale è stato arrestato.



La giovane - si legge su 'Folha de Pernambuco' - era in fila per entrare allo stadio per Palmeiras-Flamengo, quando è scoppiata una rissa. Immediati i soccorsi: "Il caos è iniziato dopo che due tifosi del Flamengo si sono recati alla biglietteria del cancello A, scatenando il malcontento tra i tifosi del Palmeiras, che hanno iniziato a inseguire i loro rivali", ha fatto sapere la polizia militare di San Paolo. Gabriela ha trascorso due giorni in terapia intensiva, ma non ce l'ha fatta.



LA NOTA DEL CLUB - "Siamo profondamente dispiaciuti per la morte della tifosa Gabriela Anelli - si legge in una nota del Palmeiras -, colpita da una bottiglia vicino all'Allianz Parque, prima della partita contro il Flamengo, sabato. Non possiamo accettare che una giovane donna di 23 anni sia vittima di barbarie in un ambiente che dovrebbe essere uno spettacolo. Esprimiamo solidarietà alla famiglia della Palmeirense e chiediamo velocità nelle indagini su questo crimine, che ferisce la nostra ragione di esistere e compromette l'immagine del calcio brasiliano".