Fred smette. L’attaccante ha detto addio al calcio con l’. Davanti a, il brasiliano chiude la carriera a 38 anni e dopo 19 di carriera. Il match è contro il, per la sedicesima giornata del campionato brasiliano. Fred entra al minuto 78, tagliando il traguardo delle 382 presenze con la maglia del club. La gara è finita 2-1 ma tutti i tifosi avevano occhi solo per lui, l’ex bomber della Nazionale. E gli hanno regalato una coreografia da brividi.Al fischio finale, l’attaccante ha fatto il giro del campo con una bicicletta, la stessa che aveva usato per tornare nel 2020 al suo club. Per lui in carriera esperienze anche con