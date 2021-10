Succede in, non in un paese qualsiasi, e ciò suscita l'irritazione delche alla Seleção presta più calciatori di qualsiasi altro club. Nel paese calcisticamente più importante al mondo la locale federazione () non ferma il massimo campionato quando arrivano le sessioni di gare delle rappresentative nazionali.Nel corso della conferenza stampa tenuta ieri, a margine della partita delvinta 3-0 in casa contro l'che ha permesso alla squadra di assestarsi al secondo posto dietro l'Affiancato dal vicepresidente Marcose dal direttore esecutivo della sezione calcio Bruno, Landim ha accusato i vertici del calcio brasiliano di non fare gli interessi dei club e di penalizzare in modo particolare proprio il Flamengo. Che nelle due settimane attraversate dagli impegni della nazionale brasiliana per le qualificazioni a Qatar 2022 ha in cartellone due partite di campionato. Una chiara penalizzazione per la squadra rossonera, che sconterà uno svantaggio competitivo rispetto alle altre squadre del torneo.. Che in primo luogo si sarebbe rimangiata un impegno su questo tema. E poi avrebbe agito in rappresaglia (retaliação) contro la sua società. Landim ha aggiunto pepe alle sue dichiarazioni affermando che la volontà di colpire il Flamengo non è della stessa CBF, ma di qualche ambiente a essa interno, mosso da atteggiamenti ostili alla società di Rio.Questo è quanto relativamente alla polemica.@pippoevai