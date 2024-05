Brasile, i convocati per la Copa America: bocciatura per Bremer

Il neo ct del, ha comunicato l'elenco deiche si terrà. Ce n'è solo uno che milita in, lo juventino. Fuori l'altro bianconero che era in lizza per rientrare nella lista -. Stessa sorte capitata anche a, l'ex Barcellona è infortunato, a, a. Presenti invece, obiettivo dell'Inter,del Psg e il prossimo giocatore del Real Madrid,

: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico Paranaense), Ederson (Manchester City);: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Arana (Atletico Mineiro), Wendell (Porto), Beraldo (Psg), Militao (Real Madrid), Gabriel (Arsenal), Marquinhos (Psg);: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimaraes (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Joao Gomes (Wolverhampton), Paquetá (West Ham);: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcellona), Rodrygo (Real Madrid), Savio (Girona), Vinicius Junior (Real Madrid).