Aspettando Carlo Ancelotti, il Brasile si prepara alle gare di qualificazione al Mondiale 2026. Il ct Fernando Diniz, che nel doppio incarico tra nazionale e Fluminense ha appena vinto la Libertadores, ha convocato 24 giocatori per le gare contro Colombia e Argentina in programma rispettivamente il 16 e 21 novembre. I giocatori della Serie A presenti nell'elenco sono Bremer e Carlos Augusto; prima chiamata per il talento del Palmeiras Endrick, già bloccato dal Real Madrid per la prossima stagione.



Ecco i convocati



Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Perri (Botafogo)

Difensori: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (Psg) Nino (Fluminense), Emerson Royal (Tottenham), Carlos Augusto (Inter), Renan Lodi (Marsiglia).

Centrocampisti: André (Fluminense), Bruno Guimaraes (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Joelinton (Newcastle), Raphael Veiga (Palmeiras), Rodrygo (Real Madrid).

Attaccanti: Endrick (Palmeiras), Gabriel Jesus (Arsenal), Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Bringhton), Paulinho (Atletico Mineiro), Pepe (Porto), Raphinha (Barcellona), Vinicius (Real Madrid).