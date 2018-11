Continuano ad emergere nuovi dettagli sull'assassinio di Daniel Correia Freitas, calciatore del San Paolo evirato e trucidato la scorsa settimana. Oggi sono spuntati infatti gli ultimi messaggi di WhatsApp inviati da Freitas ad un amico prima di essere assassinato da Edison Brittes Junior: "Ora vado a s...i la madre della festeggiata e il padre è qui", scrive il calciatore, che in quella notte ha partecipato alla festa di compleanno della figlia dell'imprenditore. Il suo interlocutore risponde: "Sta dormendo? Non c'è niente da fare, ti butteranno fuori di casa." In seguito Freitas invia una foto di lui a fianco alla moglie di Brittes addormentata e l'amico lo avvisa del pericolo che sta correndo: "Stanno per farti la festa, il ragazzo che sta per arrivare ti riempirà di botte". Secondo le dichiarazioni del principale accusato, quando è entrato in casa ha sorpreso il calciatore che tentava di abusare di sua moglie.