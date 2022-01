e basta leggere le cronache dal Sud America per averne conferma. La cessione fatta a terzi (investitori, istituti di credito, gli stessi agenti) dei diritti economici di calciatori continua a essere una pratica corrente nonostante la messa al bando da parte della Fifa, entrata ufficialmente in vigore il 1° maggio del 2015. Ne giunge un'ennesima dimostrazione grazie all'analisi di un trasferimento che da giorni, in, viene dato in procinto di realizzarsi. Il calciatore coinvolto è il portiere, il cui passaggio dalalsarebbe imminente. E si tratta di– Classe 1997, una trafila compiuta nel Ponte Preta dalle giovanili alla prima squadra,. E adesso è in predicato di passare nelle file di uno dei principali club brasiliani, il Corinthians. Se la vicenda stesse tutta nei dettagli fin qui riportati non vi sarebbe alcunché di rilevante. E invece di rilevante c'è molto, perché i dettagli di questo trasferimento sono complessi e per niente trasparenti. Come rivelato da un articolo del sito Globoesporte, l'accordo fra Ponte Preta e Corinthians per il trasferimento del portiere comprende in realtà un terzo soggetto , che sarebbe il vero protagonista e beneficiario dell'affare., un personaggio che entra in questa vicenda rivestendo diversi e promiscui ruoli.. Non gli è andata bene, ma Paulo Garcia rimane un personaggio molto influente nel mondo corinthiano anche per essere stato lungamente sponsor della squadra tramite Kalunga, un'impresa che commercializza materiale per ufficio. E per completare il quadro dell'influenza che i fratelli Garcia esercitano sul club Timão,o – Dunque già sul versante Corinthians ci sarebbe parecchio da obiettare, in termini di possibili conflitti di interessi. Ma nel complesso si tratta ancora di una situazione non a rischio di violare le regole.. Il testo parla di un impegno finanziario assunto dalla precedente direzione del club e cresciuto a dismisura causa incidenza degli interessi.Ciò che gli autori dell'articolo spiegano è che il trasferimento di Ivan servirà a saldare il debito del Ponte Preta nei confronti del proprietario di Elenko. E da qui emergono altri dettagli.. E comunque, secondo gli autori dell'articolo, quest'ultimo dettaglio sarebbe un paravento perché in realtà quei diritti sarebbero controllati da Garcia, che si assicurerebbe così la possibilità di monetizzare la futura cessione di Ivan da parte del Corinthians. Formalmente Garcia rimane soltanto l'agente del calciatore e entrerà nella trattativa esercitando fra Ponte Preta e Corinthians questo ruolo. In termini regolamentari è tutto quanto secondo i crismi. In Sud America situazioni del genere sono all'ordine del giorno. E la Fifa può soltanto prendere atto.@Pippoevai