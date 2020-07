Jair Bolsonaro è risultato positivo al Covid-19. Il presidente del Brasile ieri, in un ospedale di Brasilia, si è sottoposto ai test dopo essersi sentito male domenica e aver accusato stanchezza e febbre nella giornata di lunedì. Lo stesso Bolsonaro, riporta CNN Brasil, ha confermato: "Sì, il test è risultato positivo. Come presidente, resto in prima linea. Lavorerò isolato e in videoconferenza e sarò curato dalla first lady". Ed è scoppiata subito una nuova polemica, perché durante l'intervista in cui ha confermato la positività al coronavirus, Bolsonaro si è tolto la mascherina affermando: "Guardate la mia faccia, sto bene!".