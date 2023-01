Loro, durante le ore che vedono i palazzi della democrazia rappresentativa brasiliana bruciare sotto l'assalto golpista portato dai sostenitori dell'ex presidente in una sciagurata replica di Capitol Hill., e che nei mesi scorsi non hanno esitato a dargli l'endorsement nella corsa alla conferma come capo di stato in contrapposizione a. In quel momento erano ansiosi di far sapere che stavano dalla sua parte. E adesso ci farebbero sapere da che parte stanno? Con le istituzioni democratiche, o coi golpisti che hanno ritenuto di assaltarle in nome del 'loro' presidente?anche il nome di uno che nel frattempo se n'è andato:. Che di recente si è fatto fotografare mentre esponeva una maglia del Santos autografata e dedicata a Bolsonaro., che fra un guaio giudiziario e l'altro non ha perso occasione di dare pubblicamente appoggio al presidente della filosofia “legge e ordine”., che pur senza dichiarargli apertamente l'appoggio ne usava gli slogan politici., che su Instagram postò a suo tempo una foto con l'ex presidente dopo avergli donato la sua maglia di gioco della nazionale brasiliana., che da uomo di destra ha dichiarato apertamente di votare per Bolsonaro., fresco di condanna definitiva per stupro. E col presidente sconfitto da Lula, che su Tik Tok ha postato un filmato in cui canta e balla il motivo musicale della campagna elettorale di Bolsonaro.. Si è esposto a più riprese in suo favore e usava mandargli il saluto militare,. Da lui e da tutti gli altri calciatori che hanno sostenuto il bolsonarismo vorremmo adesso sapere cosa pensino della teppa che in queste ore ha portato l'assalto alla democrazia. Giusto per farci un'idea. Del resto, da personaggi pubblici sono così abituati a esibire molto di se stessi. Vorranno mica negarci la propria opinione su una questione così importante?@pippoevai