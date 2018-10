Il corpo del centrocampista di proprietà del San Paolo Daniel Freitas è stato rinvenuto in una zona boschiva di São José dos Pinhais: gli inquirenti riferiscono di un feroce assassinio



PROBABILE MOVENTE PASSIONALE - Il 24enne ex centrocampista del San Paolo, che da giugno giocava in prestito nel São Bento (serie B brasiliana), è stato ucciso sabato con una serie di ferite d'arma bianca: sul cadavere presenti numerose coltellate, tra cui un profondo taglio alla carotide. A confermare la notizia del decesso è stato l'ufficio stampa di Danilo, tramite un comunicato diffuso domenica; gli inquirenti hanno escluso si possa essere trattato di un tentativo di rapina finito tragicamente. E' probabile che Danilo sia stato torturato prima di venire ferito a morte ed essere evirato: questo dettaglio fa sospettare gli inquirenti che si possa essere trattato di un delitto passionale.