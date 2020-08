Dieci secondi di video sono bastati per rendere il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro un trend topic sui social per una divertente gaffe di cui si è reso protagonista.Bolsonaro ha inaugurato martedì scorso una centrale elettrica a Sergipe, il più piccolo Stato del Brasile. Tra la folla si è imbattuto in un uomo in giacca e cravatta affetto da acondroplasia, malattia tra le principali cause del nanismo.. A quel punto uno dei passanti ha gridato che non si trattava di un bambino. Il Presidente, accortosi dell’errore, ha provveduto a mettere a terra il malcapitato e a spostarsi velocemente da un’altra parte. Ma era troppo tardi: il video era già virale.Tra le risate generali c’è chi ha avuto da ridire sull’assenza della mascherina di Bolsonaro che ricordiamo essere risultato positivo al Covid il 7 luglio. Il 25 di luglio ha dichiarato sul suo profilo Twitter di essersi “negativizzato” grazie all’idrossiclorochina, un farmaco normalmente usato contro la malaria, promuovendolo in diretta televisiva mentre lo mandava giù con un po’ d’acqua. É stato accusato dall’ex Presidente brasiliano Lula di sponsorizzare questo farmaco per chissà quale ragione. A tal proposito Lula ha aggiunto: “Si comporta come se fosse il proprietario della fabbrica che produce il farmaco".Nel mentre si aggravano i contagi da virus in Brasile che si conferma secondo paese più colpito dopo gli USA con 3,5 milioni di casi e 112 mila morti per Coronavirus. In contrasto l’indice di popolarità del Presidente è salito al 37% in agosto, il livello più alto da quando è al potere, forse anche dovuto a questa spiacevole ma divertente gaffe.