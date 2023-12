Trema la federcalcio brasiliana. A pochi giorni dalla conclusione del Brasilerao, con la vittoria del Palmeiras e la retrocessione del Santos, la federazione verdeoro deve fare fronte ad un brusco cambio di rotta. A fare notizia è la situazione legata al presidente federale Ednaldo Rodrigues, rimosso dal suo ruolo da una sentenza della Corte di Giustizia.



LE MOTIVAZIONI - Rodrigues era divenuto presidente ad interim, quando nell'agosto 2021 il precedente numero uno della federcalcio brasiliana era stato costretto a dimettersi in seguito ad alcune accuse di molestie sessuali. Un mandato che sarebbe scaduto ad aprile 2023, ma che a marzo 2022 è stato aggirato con la firma di un accordo tra Rodrigues e la Procura di Rio de Janeiro, in modo da permettere l'elezione a presidente in via definitiva, da candidato unico. La contestazione si lega proprio a quest'accordo che, come contestato dai vicepresidenti della CBF e ufficialmente decretato dalla Corte di Giustizia, non era legittimo.



ANCELOTTI - Un terremoto che si lega in parte anche al futuro di Carlo Ancelotti, che aveva in Ednaldo Rodrigues il principale promotore del suo probabile approdo sulla panchina del Brasile nel 2024. Un approdo che ora si colora di alcune incertezze. Tenuto conto che Rodrigues avrà ancora 30 giorni per fare ricorso in appello e provare a ribaltare la decisione della Corte di Giustizia.