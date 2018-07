Il Brasile per la prassi, il Messico per la storia: dopo le qualificate Francia, Uruguay, Russia e Croazia, oggi pomeriggio alle 16 presso la Cosmos Arena di Samara le nazionali allenate da Tite e Osorio si affrontano per il quinto ottavo di finale dei mondiali. I verdeoro sono chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere nella fase a gironi, la Tri a ripetere l’atteggiamento delle prime due partite giocate in Russia: i messicani sono infatti riusciti a battere e a eliminare la Germania - terminata poi ultima, alle spalle anche della Corea - nel Girone F e hanno una squadra ricca di talento e di carattere, crollata però malamente nell’ultima sfida del girone contro la Svezia. In crescita l’andamento del Brasile, fermato sul pareggio all’esordio dalla Svizzera e poi capace di battere sia Costa Rica che Serbia per 2-0. La vincente degli ottavi giocherà nei quarti contro una tra Belgio e Giappone. Arbitra il fischietto italiano Gianluca Rochhi



STATISTICHE E PRECEDENTI - La Cosmos Arena di Samara prevede temperature intorno ai 35 gradi. A differenza delle altre favorite, il Brasile non è ancora stato in svantaggio in una partita in questa Coppa del Mondo, anche se non ha convinto nella partita d'esordio contro la Svizzera. La ‘Seleçao’ però è cresciuta nel torneo e sembra non abbia mai davvero rischiato di non qualificarsi, dopo aver ottenuto tre punti segnando due gol nei minuti di recupero contro il Costa Rica (2-0) nella seconda partita del girone. Mentre il Brasile è andato avanti, il Messico sembra essere andato indietro: dopo aver subito un solo gol nei primi 230 minuti di partite, i messicani ne hanno subiti tre in soli 40 minuti contro la Svezia. Messico e Brasile si sono incontrati recentemente nella scorsa edizione del Mondiale, quando hanno pareggiato 0-0 a Fortaleza: c'è stato almeno un gol segnato in otto degli ultimi nove scontri diretti tra queste due nazionali. Il Brasile ha segnato almeno due gol in 15 delle ultime 18 partite dei Mondiali ma ha mantenuto la porta inviolata contro il Messico negli ultimi tre scontri diretti. Si sono visti meno di 2,5 gol segnati in sei delle ultime sette partite del Brasile.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Brasile (4-3-3): Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Coutinho, Casemiro, Paulinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar.



Messico (4-2-3-1): Ochoa; E.Álvarez, Salcedo, Ayala, Gallardo; H.Herrera, Guardado; Márquez, Carlos Vela, Lozano; J.Hernández.