Arrivano notizie parzialmente rassicuranti sulle condizioni di Neymar. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l'entourage del numero 10 del Brasile ha fatto sapere che salterà quasi sicuramente la partita contro la Svizzera e probabilmente non correrà rischi neanche per l'ultima del girone contro il Camerun. L'attaccante del PSG dovrebbe però recuperare per gli eventuali ottavi di finale.