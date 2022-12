Neymar, stella del Brasile, ha commentato la vittoria contro la Corea del Sud: "Cosa mi è passato per la mente dopo l'infortunio della prima partita? Ho avuto tanta paura. Arrivavo da una stagione molto buona e subire un infortunio come quello che ho fatto è stato molto difficile. Ho passato la notte a piangere. I miei familiari lo sanno. Ma tutto è andato per il verso giusto. Valeva la fatica di essere rimasto fino alle undici del mattino, quel giorno, a trattare con il fisioterapista, gli altri giorni fino alle cinque del mattino. Ogni sofferenza è valida affinché alla fine possiamo coronare qualcosa di così bello che accadrà. E' difficile parlare del momento che Pelé sta attraversando, ma gli auguro tutto il meglio. Spero che torni in buona salute il prima possibile, che possa essersi messo a proprio agio con la vittoria. E' giunto il momento di andare oltre. Vogliamo il titolo, è ovvio, ma dobbiamo andare per gradi. Mancano ancora tre partite. Siamo molto preparati, con la testa ben concentrata, per vincere ".