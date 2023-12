Neymar non giocherà la Copa America 2024, in programma dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti. L'annuncio è stato dato dal medico del Brasile, Rodrigo Lasmar: "Non farà in tempo a recuperare dall'infortunio al ginocchio, gli servono nove mesi per tornare in campo".



Il 31enne attaccante dell'Al-Hilal si è rotto il legamento crociato e il menisco del ginocchio sinistro nella partita di qualificazione ai Mondiali 2026 in Uruguay a ottobre.