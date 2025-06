Brasile-Paraguay: formazioni, dove vederla in tv e straming

AFP via Getty Images

Seconda uscita per ildi Carlo Ancelotti dopo lo 0-0 in casa dell'Ecuador che ha segnato un esordio tra alti e bassi per il nuovo corso. La corsa alla qualificazione ai Mondiali 2026 mette la Seleçao di fronte al, che dopo 15 partite ha due punti in più rispetto ai verdeoro (24-22) e occupa il terzo posto alla pari con l'Ecuador secondo dietro all'Argentina capolista. Non ci dovrebbero essere problemi per il pass mondiale ad entrambe le selezioni, ma la preparazione alla rassegna iridata procede spedita e Ancelotti deve arrivare in fretta alla miglior quadra per riportare i Pentacampioni sul tetto del Mondo.

Partita: Brasile-Paraguay

Data: 11 giugno 2025

Orario: 2.45

Canale TV: /

Streaming: OneFootball

: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro, Alex Sandro; Bruno Guimarães, Casemiro, Gerson; Antony, Matheus Cunha, Vinicius Junior. Ct: Ancelotti.: Fernandez; J.J. Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Alonso; Damián Gómez, Cubas, Galarza, Almirón; Enciso; Sanabria. Ct: Alfaro.- Non è prevista copertura tv per Brasile-Paraguay, ma le smart tv possono permettere di vedere la gara scaricando l'applicazione di OneFootball, che la propone a pagamento.

