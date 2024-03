Brasile, partita tra amatori sospesa: arrestato il portiere, è un assassino e narcotrafficante

Um jogador foi preso durante uma partida de futebol amador em Mutum, a 380 km de Belo Horizonte. Um vídeo feito no local mostra o homem sendo levado pelos policiais durante o jogo entre Mutum e Durandé, pela Copa do Café. pic.twitter.com/fnhSjAF1KF — Record Minas (@recordtvminas) March 5, 2024

Gli agenti della Polizia Militare hanno interrotto la partita amatoriale di Copa do Cafè che si stava disputando tra Mutum e Durandè ad Espírito Santo, distante 380 km da Belo Horizonte, in Brasile. Il motivo?Giocava come portiere, ma la sua presenza non è durata molto, dato che è stato identificato, preso e portato alla stazione più vicina., che ha ideato un tentativo di omicidio contro un rivale qualche settimana prima. Il video, girato da alcuni spettatori, ha fatto rapidamente il giro del web.