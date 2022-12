Dopo l'eliminazione del suo Brasile dai Mondiali in Qatar, l'attaccante Richarlison ha scritto un post su Instagram. Ecco le sue parole: 'Quello che è avvenuto ieri non è ancora passato, è stato impossibile dormire e fa ancora un male cane. Questa è una ferita che resterà aperta per sempre, perché tutti sappiamo le possibilità che abbiamo avuto di vincere questo titolo. Ora è il momento di leccarsi le ferite, chiedere scusa a tutti i tifosi e mettere la testa a posto. La realtà è che il calcio, che mi ha dato tutto quello che ho, che mi ha salvato la vita così tante volte, ieri mi ha dato il colpo più forte che abbia mai ricevuto'.