Romario dà un consiglio particolare a Gabriel Jesus in vista del Mondiale in Russia. L'ex attaccante brasiliano ha dichiarato in un'intervista a Lance: "Gli consiglio di fare abbastanza sesso e di sfruttare al massimo i giorni liberi, per poi concentrarsi sul calcio nei giorni delle partite. Per il resto credo sia abbastanza consapevole delle sue qualità e di quello che rappresenta per la Seleçao. Deve andare al Mondiale e fare gol, questo è quello che conta".