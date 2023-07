Sono sicuramente le due squadre più amate e più rappresentative per aver scritto tante pagine memorabili del calcio brasiliano. E domenica prossima 16 luglio alle 21torneranno ad affrontarsi per l’ennesima volta nella loro lunghissima storia calcistica. Il calcio paulista si identifica senza smentita alcuna nel San Paolo e nel Santos che torneranno in campo in una gara in calendario per la quindicesima giornata della serie A brasileira. Ancora una volta sarà il Mourimbi, lo storico stadio di San Paolo, il teatro di questo ennesimo confronto calcistico che promette spettacolo e che sicuramente non tradirà le aspettative di una tifoseria avvezza a vivere derby memorabili decisi da gol storici con momenti di grande intensità. Il bilancio di questa stagione, per il momento, è per entrambe le squadre tutt’altro che esaltante. I padroni di casa hanno solo ventidue punti all’attivo, ben lontani dalla capolista Botafogo che ne vanta trentasei e cha già messo una seria ipoteca sul campionato avendo già dieci punti di vantaggio sul Flamengo, seconda della classe. Il Santos, invece, con solo sedici punti sinora conquistati è tredicesimo in classifica e si barcamena nelle retrovie con un non rassicurante più cinque dalla zona retrocessione. San Paolo e Santos si sono affrontati 289 volte nella storia calcistica con 123 vittorie per il San Paolo, 95 per il Santos e 71 pareggi. Più recentemente negli ultimi dieci confronti i padroni di casa hanno vinto cinque volte, pareggiato due e perso tre volte. Lo scorso campionato finì 2 a 1 successo ribaltato nella gara di ritorno per 1 a 0. Gli ospiti non vincono in trasferta da cinque gare e sono quattro gare di fila che non espugnano il Mourimbi. Reduce dal pareggio ad occhiali con il Bragantino Junior il tecnico dei paolisti riproporrà Jandrei tra i pali difeso da una difesa a quattro con Diego e Matheus centrali. In attacco dovrebbe riproporre il tridente con David al centro, Alison a destra e Juan sul versante opposto. Reduce dal pirotecnico successo con il Goias per 4 a 3, Evangelista, l’allenatore del Santos, ridarà fiducia, nonostante i tre gol subiti, a Joao Paulo che riproporrà in porta così come una difesa a quattro con Joao Lucas terzino destro Kevyson a sinistra e Messias e Joquiam al centro. Al centro dell’attacco Marcos Leonardo supportato da Mendoza e Lucas Braga. Disco verde dei betting analyst per il Sao Paolo che propongono in lavagna l’1 a 1,62, ben lontano dal 2 a 5,60 e con l’X a 3,65. Bassa la doppia chance 1X a 1,13 e 12 a 1,25, a 2,00 invece l’X2. Il risultato esatto 2 a 1 come la scorsa stagione moltiplica per 7,90.