Thiago Silva, difensore del Brasile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita che i Verdeoro giocheranno domani contro la Costa Rica.



Queste le sue dichiarazioni: "La mia presenza qui è una cosa molto positiva, sono contento perché dopo tanto tempo lontano dalla Nazionale, il mio lavoro per tornare al top è stato ripagato. La prossima partita? Dopo il pareggio al debutto avremo maggiori responsabilità e pressioni. Abbiamo parlato molto per mantenere la calma e per prepararci al meglio".