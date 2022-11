Il Brasile si prepara all’esordio. La partita contro la Serbia sancisce il debutto della Selecao in quest’edizione dei Mondiali.



In conferenza stampa, il capitano verdeoro Thiago Silva, ha così presentato il match: "Siamo consci delle difficoltà della prima partita e il nervosismo che si porta dietro. Se al Mondiale non vinci la prima partita, la pressione sulla seconda aumenta. Lo sappiamo. Siamo a posto, dico alla “torcida” di credere in noi. Abbiamo lavorato per fare una grande Coppa. Il titolo oggi è molto lontano, ma sognare è gratis. Oggi sono più preparato rispetto alle precedenti edizioni. Per crescere devi sbattere la testa contro i muri, sono processi naturali. L’insegnante spiega ma per imparare bisogna sbagliare. Sono calmo e a mio agio, avverto la fiducia dello staff e dello spogliatoio. A 38 anni mi godo una delle migliori versioni di me stesso. Nel nostro gruppo c’è una bella connessione tra giocatori esperti e giovani, ragazzi che giocano nelle migliori squadre europee come Rodrygo. Neymar è a un livello molto buono, nel 2014 gli fecero male e fu costretto a lasciare, e rispetto al 2018 sta meglio perché quattro anni fa era reduce da un brutto infortunio. Adesso sta bene, è arrivato qui preparato al meglio".