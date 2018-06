Tite, ct del Brasile, spiega così il deludente pari all'esordio ai Mondiali con la Svizzera: "Abbiamo pagato l'ansia di dover fare a tutti i costi risultato. Ovviamente non sono contento. Dovevamo essere più precisi nell'ultimo passaggio. Nelle prossime gare dovremo essere più incisivi. Onore alla Svizzera. A volte bisogna riconoscere anche il valore dell'avversario. Loro hanno giocato bene. Noi abbiamo provato ad attaccare in tutti i modi ma la loro difesa è stata sempre compatta. Penso comunque che ci siano state diverse cose positive in questa partita e da queste dovremo ripartire".