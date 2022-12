Le condizioni di Neymar avevano lasciato tutto il Brasile con il fiato sospeso, ma a far sorridere un popolo intero è il ct Tite. Con due lettere: "O Ney giocherà con la Corea del Sud?", gli chiedono in conferenza stampa. "Sì" risponde l'allenatore. Tite era stato ottimista già qualche giorno fa dicendo che l'attaccante del Psg non aveva finito il suo Mondiale; e ora, dopo aver già ricominciato ad allenarsi col pallone, è pronto a tornare in campo per trascinare il Brasile.