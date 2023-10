Di seguito la nota ufficiale della federazione brasiliana in merito alla modifica della lista dei convocati per le gare della prossima sosta:



"Il terzino sinistro Renan Lodi, dell'Olympique de Marsiglia, e il terzino destro Vanderson, del Monaco, sono stati sconvocati dalla squadra principale maschile brasiliana, in seguito a conversazioni tra il medico della squadra, Rodrigo Lasmar, e i rispettivi dipartimenti medici dei club.



Al loro posto, il tecnico della Nazionale, Fernando Diniz, ha convocato Carlos Augusto, dell'Inter, e Yan Couto, del Girona.



Le prossime partite del Brasile saranno contro il Venezuela, il 12 ottobre, a Cuiabá, e contro l'Uruguay, il 17 dello stesso mese, a Montevideo, nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026".



NIENTE ITALIA - Non è stato possibile quindi convincere l'ex Monza a considerare un'eventuale chiamata della Nazionale italiana, che pure aveva provato ad allacciare contatti in tal senso.