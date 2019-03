Soddisfazione doppia per Lucas Paquet​á in Brasile. Il centrocampista del Milan è stato convocato dal ct Tite per i prossimi impegni della Seleçao e, oggi, ha ricevuto una maglia speciale: la federazione verdeoro ha infatti annunciato i numeri con cui i calciatori scenderanno in campo e a Paquet​á è stato affidato il 10. Un numero speciale in una nazionale speciale: aspettando Neymar, il Brasile punta su Paquet​á.