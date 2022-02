Mauro Zárate resta in Brasile. L'attaccante argentino, ora 34enne, lascia Belo Horizonte e l'America-MG e firma un contratto con la Juventude fino al 31 dicembre 2022. L'annuncio arriva direttamente dal sito ufficiale del club. L'ex laziale è tornato in Sud America nel 2017, dove ha giocato per il Boca Juniors fino al 2021, vincendo due campionati argentini prima di iniziare la sua avventura in Brasile. Zarate è stato accostato nelle passate settimane pure alla Salernitana.