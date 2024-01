Brassier spinge per il Milan: muro del Brest sulla valutazione

Prosegue la caccia del Milan a un nuovo difensore centrale da regalare a Stefano Pioli. Il nome è quello di Lilian Brassier del Brest. Il club di via Aldo Rossi ha in mano il gradimento del giocatore, ma per chiudere eventualmente questa trattativa servirà un po' di tempo. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che aggiunge che c'è da battere la concorrenza del Monaco e da convincere il Brest a lasciarlo partire per meno di 10 milioni di euro.