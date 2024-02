Brehme-Inter, i messaggi di Serena e Zenga: 'Ciao Shazzy'

Eri non solo un compagno, eri chi in campo mi aiutava a fare i gol. Il tuo gioco era generoso, altruista, specchio del tuo carattere gioviale.Un uomo semplice, diventato campione del mondo calciando un rigore in punta di piedi, come tutta la tua vita. #AndyBrehme pic.twitter.com/KH81F8V8D5 — Aldo Serena (@Aldito11) February 20, 2024

Due calciatori dell'Inter dei record campione d'Italia nella stagione 1988/89 salutano, scomparso oggi all'età di 63 anni.L'ex portierescrive su Instagram: "Ciao Amico mio o come ti chiamavo io 'shazzy' non dovevi farmi questo, non dovevi farci a tutti noi questo… te ne sei andato troppo presto Amico mio ma so che da lassù ci proteggerai e come al solito ti metterai lì e tirerai i rigori uno col destro e uno col sinistro… Buon viaggio Amico mio Riposa In Pace non ti dico che sto piangendo perché so che tu mi abbracceresti e mi diresti 'dai Walter ci sono io' Ciao Andy RIP".L'ex attaccantescrive su X: "Eri non solo un compagno, eri chi in campo mi aiutava a fare i gol. Il tuo gioco era generoso, altruista, specchio del tuo carattere gioviale. Un uomo semplice, diventato campione del mondo calciando un rigore in punta di piedi, come tutta la tua vita".