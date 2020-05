"Ho letto le ultime dichiarazioni di Maldini e mi dispiace per la situazione. Però sono amico anche di Ralf Rangnick, da lungo tempo. Sarebbe l’uomo giusto per ricostruire il Milan? Penso di sì, certo. Non so cosa succederà, però lui ha sempre fatto bene in realtà del genere. Con l’Hoffenheim, con le squadre della Red Bull. Sa far giocare bene i suoi calciatori, ha molte idee tattiche, è sempre capace di sorprendere. Bisogna vedere anche in che ruolo arriva. Rangnick deve scegliere: sarà direttore tecnico oppure allenatore? Come allenatore è stato bravissimo. Potrebbe essere quello il suo vestito ideale al Milan. Però c’è un ostacolo: la lingua. Sul campo non puoi arrangiarti in qualche maniera, devi saperla maneggiare bene, ne hai bisogno. Io ne so qualcosa. Devi saper dialogare con i giocatori in maniera efficace. Gli ordini in partita devono essere immediati, comprensibili. Una squadra deve sempre sapere cosa fare". Questo il pensiero di Andreas Brehme alla Gazzetta dello sport.