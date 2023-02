Il neo acquisto della Fiorentina Josip Brekalo è intervenuto ai canali social della Fiorentina dove ha parlato del suo impatto con la realtà Viola e del match di domenica che i gigliati giocheranno contro la Juve: "Allenarmi con questa squadra mi piace tanto. Firenze è la città più bella d'Italia e con Italiano mi trovo bene. Questo schema di gioco è simile ad altri con cui ho giocato in passato. Condizione atletica? Sto meglio, non ho giocato titolare per tanto tempo, ma mi sono sempre allenato."



DOMENICA LA JUVE - Il mio idolo? Cristiano Ronaldo, è il più forte del mondo. Differenze con la Germania? In Italia si gioca di più con la palla, là si punta molto di più sul fisico. Match con la Juve? I bianconeri sono la più grande squadra d'Italia insieme all'Inter. Ma noi possiamo vincere contro tutti con questa squadra.