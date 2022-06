Nelle ultime ore si è tornato a parlare con sempre maggiore insistenza di un possibile passaggio di Gleison Bremer dal Torino alla Juventus. Non è una novità che la società bianconera segua il difensore brasiliano, dell'ipotesi di un trasferimento del centrale da una squadra all'altra del capoluogo piemontese ne aveva parlato prima dell'ultimo derby anche il dt granata, Davide Vagnati.



"Un giocatore che ha indossato la maglia granata come ha fatto Bremer in questi anni sono convinto che farà delle scelte diverse" aveva dichiarato il dirigente a Dazn, allontanando di fatto la Juventus dal difensore. Ma da quelle frasi sono passati diversi mesi: resta da capire cosa sceglieranno sia lo stesso Bremer che il Torino.