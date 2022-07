Tutto in 24 ore o poco più perché ora sì, il futuro dientrerà davvero nel vivo. Sì perché quelle che per il difensore delfino a settimana scorsa sembravanoe per una scelta a tinte nerazzurre, con la cessione di De Ligt potrebbero presto cambiare colore trasformandosi nel bianconero della Juventus.L'obiettivo di Marotta e Ausilio è quello di provare a chiudere un'accordo diventato ormai stantio e per cui il club nerazzurro continuava a spingere perIl problema per l'Inter è che con la cessione ormai chiusa di De Ligt al Bayern Monaco (mentre l'Inter non ha ancora ceduto Skriniar) la Juventus ha più margine per rilanciare per Bremer che, anche per disturbare i nerazzurri, è diventto l'obiettivo principale.Vi abbiamo raccontato che da tempo il giocatore ha un'intesa di massima con l'Inter che però, se non chiuderà con il Torino, rimetterà tutto in gioco.e potrebbe far vacillare accordi raggiunti ormai tanto tempo fa.