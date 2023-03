Gleison Bremer, difensore della Juve e del Brasile, ha parlato in patria a Globo Esporte, del suo presente e futuro.



ORGOGLIO VERDEORO - “Essere in nazionale è un orgoglio e un sogno che si realizza. Ogni squadra è speciale e farò del mio meglio per far parte dell’intero ciclo fino alla Coppa del Mondo 2026. È sempre importante iniziare un ciclo con una buona prestazione e una vittoria. Abituarsi al gruppo e allo staff tecnico e dare il meglio in campo. Sono molto felice ed emozionato”



JUVE - “La sfida con l’Inter? È stata una vittoria molto importante, abbiamo giocato una partita all’altezza di altre fatte in campionato. Stiamo cercando di risalire la classifica e abbiamo zero margini di errore. Ma ci sentiamo ancora più forti come squadra e questo ci permette di vincere partite importanti come quella con l’Inter”.