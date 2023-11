. Il difensore brasiliano entro Natale firmerà per una stagione in più: dal 2027 (attuale) al 2028. Il rinnovo consentirà al club di spalmare – e abbassare – i costi dell'ammortamento del cartellino e di aumentare la propria forza contrattuale. Non un dettaglio visto che Bremer è nel mirino della ricca Premier League inglese.Intanto peri discorsi proseguono con grande ottimismo. L'idea di rinnovare il contratto in scadenza (2024), nata già a fine estate, si è ulteriormente scaldata e rafforzata. Si ragiona su un biennale (2026).Proseguono pure le trattative per, che ha detto pubblicamente di voler chiudere la sua carriera ad alto livello in bianconero. Il 33enne portiere polacco va a scadenza nel 2025, fra meno di due stagioni: il progetto è quello di allungare fino al 2026 spalmando parte dell'ingaggio, attualmente uno dei più alti della rosa.Invece, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sarà più complicato sarà trovare la quadra cone Vlahovic. Il contratto del primo, a 5 milioni di euro a stagione, va a scadenza nel 2025. Giuntoli ha un ottimo rapporto con l’agente Fali Ramadani, ma per ora la trattativa va avanti a rilento. L’intenzione alla Continassa è di allungare il patto almeno per un’altra stagione, così da non trovarsi in estate con un giocatore del calibro di Chiesa a un solo anno dallo svincolo a zero e ragionare con più serenità sul futuro, che sia continuare insieme o dirsi addio. Dopo un’apertura di massima di Ramadani, il discorso è in una fase di stallo, ma Giuntoli e Manna mantengono vivi i contatti per cercare la svolta.Piccoli passi in avanti sul fronte. Il serbo ha il contratto sino al 30 giugno 2026, ma alla Juve sono oggi più fiduciosi si possa allungare l’accordo spalmando parte dell’esoso stipendio. Se al club ovviamente conviene, la domanda sul perché il giocatore dovrebbe accettare trova una risposta nel mercato: con l’attuale ingaggio, Vlahovic non è ritenuto un buon affare da nessuna pretendente. Mentre a cifre più abbordabili...In agenda anche il rinnovo di, in scadenza a giugno.