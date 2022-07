Gleison Bremer non è nell'undici titolare del Torino nell'amichevole contro l'Eintracht Francoforte. Il difensore brasiliano, al centro di una trattativa con l'Inter, si accomoda almeno inizialmente in panchina e al suo posto tocca a Davide Zima guiderà la linea difensiva granata contro la formazione vincitrice dell'ultima edizione di Europa League.



LA TRATTATIVA CON L'INTER - L'esclusione di Bremer dalla formazione titolare nella prima uscita stagionale del Torino è un chiaro segnale di mercato: la società granata vuole ridurre al massimo i rischi di un infortunio al giocatore più importante della rosa, la cui cessione servirà per finanziare il mercato in entrata. Negli ultimi giorni, come vi abbiamo raccontato, c'è stata un'accelerata da parte dell'Inter, con Beppe Marotta che vorrebbe consegnare al più presto il centrale a Simone Inzaghi: da tutte le parti c'è voglia di chiudere al più presto la trattativa. Per 35 milioni di euro complessivi - considerando anche l'inserimento del nerazzurro Casadei come contropartita - l'affare può concludersi già nei prossimi giorni per superare la concorrenza della Juventus.