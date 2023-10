Il difensore della, Gleison, ha concesso durante la sosta delle nazionali un'intervista a Espn Brasile in cui ha ripercorso il suo approdo alla Juve dimenticandosi della trattativa con l'Inter di quell'estate e degli anni al Torino.e aveva da poco vinto il campionato per nove volte di fila. Era un'occasione d'oro. Inoltre, le convocazioni per il Mondiale del 2022 si avvicinavano sempre di più e avevo bisogno di fare un salto per poter sognare di poterci essere anche io”,"Gli ho fatto qualche domanda sul club e sullo stile di gioco dell’allenatore, lui si è dimostrato subito disponibile dicendomi: “Puoi andare senza paura, sei pronto!”. “Dopo quella chiacchierata è stata una scelta facile". Poi in tournée gli ho chiesto in cosa dovevo migliorare e cosa potevo fare per migliorarmi. Siamo sempre in contatto. È un ragazzo che ammiro e spero di seguire le sue orme"."Mi hanno dato il benvenuto e mi hanno aiutato a capire cosa fosse la Juventus. Anche grazie a loro il mio adattamento e il mio inserimento nel gruppo non è stato difficile. La scorsa stagione abbiamo persino formato un trio di difensori centrali tutto brasiliano"."All’inizio è stato un po' difficile perché giocavo ogni tre giorni, mentre a Torino l’impegno era solo una volta a settimana. Fisicamente è stato complicato, il recupero era diventato fondamentale, quindi mi aiutavo con molti trattamenti e bagni di ghiaccio. A livello individuale è stato un anno positivo, l’ho vissuto come un periodo di grande apprendimento. Quest'anno purtroppo non giocheremo la Champions League, ma il lato positivo è che avremo più tempo per recuperare e concentrarci sul campionato."."È stata la realizzazione di un sogno. Ho raggiunto il mio obiettivo. Purtroppo non abbiamo vinto, ma mi è bastato vivere l'atmosfera per rendermi conto del livello della competizione e arrivare pronto ai prossimi Mondiali".