Gleison Bremer, difensore della Juventus alla prima convocazione con il Brasile, parla in conferenza stampa: "Sono molto felice per l’opportunità che ho di stare con la Seleçao, più che un peso un sogno di ogni atleta, sin da bambino. Sono qui per conquistarmi un posto per il Mondiale in Qatar: mancano 50 giorni, cerco di farmi spazio, darò il massimo per mostrare al ct Tite che sono all’altezza e posso andare alla Coppa. Nel Brasile c’è gente forte: contro Ghana e Tunisia spero di avere la mia opportunità. Ho guardato i video per farmi trovare pronto, ma dipenderà anche da questi giorni di allenamento".



Sugli altri brasiliani della Juve: "In bianconero sono stato introdotto da Danilo e Alex Sandro, compagni verdeoro. Ho parlato con loro, mi hanno aiutato in alcune cose: faccio domande, sono curioso. Anche qui, è la mia prima volta: per me sono un punto di appoggio e di… linguaggio".