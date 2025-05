Bremer racconta l'incubo crociato: "Il primo mese a letto con gli antibiotici, avevo bisogno di mia moglie per tutto"

“L’inizio è stato molto difficile perché sono una persona molto indipendente e non mi piace dipendere dagli altri. Subito dopo l’intervento chirurgico avevo bisogno di mia moglie per tutto: per aiutarmi, per alzarmi dal letto, e questo per me è stato molto duro. Il primo mese l’ho passato sempre a letto, con antibiotici e ho fatto solo qualche esercizio per non perdere massa muscolare con l’aiuto delle persone che mi stavano vicino. Il primo mese è stato difficile perché non riuscivo nemmeno ad appoggiare il piede a terra, sono stati mesi complicati.