Juve e nazionale. Il difensore Gleison Bremer ha parlato a Andersinho Marques del suo momento: "Abbiamo iniziato bene la stagione, con la vittoria di Udine. E' una squadra diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Ci stiamo allenando tanto, dal punto di vista fisico e non solo, lavoriamo anche sul gioco. Speriamo di fare meglio dell'anno scorso, l'obiettivo è quello di lottare per i primi posti. Scudetto? La Juventus è sempre la Juventus, la priorità è andare in Champions League ma dobbiamo sempre sognare lo scudetto. Siamo la Juve. Dobbiamo lavorare bene e vivere ogni partita come una finale. Brasile? Speravo di essere chiamato per queste partite (contro Bolivia e Perù, ndr), ma va bene così. Devo avere pazienza, continuare a lavorare bene con la Juventus. Ancelotti? Non lo so, ho letto anche io, al momento penso solo all'attuale ct, voglio convincere Diniz a convocarmi".