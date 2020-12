Gleison Bremer è uno dei giocatori che, pur in una stagione deludente da parte del Torino, sta avendo un buon rendimento. Il difensore brasiliano, su una storia sul proprio profilo Instagram, ha parlato del suo futuro in granata:



"Posso crescere ancora di più e sono fiducioso che qui a Torino farò grandi cose, perché ho sempre più fiducia in me stesso: l’anno è stato complicato se consideriamo alla pandemia, ma nonostante tutti i problemi, sono riuscito a crescere. Ho imparato molto dentro e fuori dal campo: mia figlia è nata, ho avuto buona continuità".