Brentford, Frank accoglie Reguilon: 'Lui serve a noi, noi serviamo a lui'

Thomas Frank, tecnico del Brentford, ha parlato ai canali ufficiali delle Bees in merito all'arrivo in prestito dal Tottenham del terzino sinistro spagnolo Sergio Reguilon:



"Questo è davvero un buon acquisto per noi. Abbiamo parlato per un po' di quanto ci servisse un bravo terzino sinistro e siamo riusciti a prendercelo. Sono molto felice del lavoro fatto dai nostri dirigenti. Sergio ha le doti perfette per noi: è un giocatore comprovato sotto ogni aspetto, in Premier League. Ha tutto ciò che vogliamo, è molto offensivo, sa crossare molto bene ed ha un ottimo piede mancino". Ha l'esperienza che ci serve per andare a completare la nostra rosa, oltre ad avere un buon carattere. Ci serve, ma penso anche che noi gli serviamo per mostrare che bel calciatore sia. Sono convinto che sarà una partnership positiva".