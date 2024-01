Brentford, Frank si tiene stretto Toney: 'Non vedo perché dovremmo venderlo'

Il Brentford si tiene stretto Ivan Toney. L'attaccante, seguito da Arsenal e Chelsea è un punto fermo del tecnico Thomas Frank. Queste le parole dell'allenatore in conferenza stampa: "Se rimarrà qui a gennaio? La risposta è molto breve ed è sì. Lui è un giocatore del Brentford, è qui. Chiaramente ci manca qualche giocatore offensivo, non vedo perché dovremmo venderlo, mi piacerebbe averlo qui per un periodo più lui".