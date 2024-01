Brentford, il ritorno di Toney: Undertaker, la dedica e quella 'furbata' sul gol

L’attesa è terminata. 259 giorni dopo quel lontano 6 maggio 2023,Gli sono bastati, infatti, solo 19’ per trovare la sua prima rete stagionale in Premier League. Un calcio piazzato con il quale ha contribuito al successo del Brentford sul Nottigham Forest (sfida terminata 3-2 per i padroni di casa). Una realizzazione che vale tanto, vale tutto per il centravanti inglese.Toney ha concluso un preciso percorso (lo stesso che, in questi mesi, stanno affrontando anche Tonali e Fagioli):L’attaccante inglese ha ripreso da dove aveva lasciato, esultando davanti ai propri tifosi con una dedica speciale. “For you, uncle Brian” (“Per te, zio Brian”). Un ritorno vissuto all’interno di un’atmosfera speciale, con ingresso in campo in pieno stile WWE, accompagnato dalla musica d’entrata del leggendario Undertaker (il becchino interpretato da Mark Calaway).. Tutto nasce da gol siglato dal britannico, su punizione, che aperto la rimonta del Brentford. Ma perché? Ecco, succede che, non appena sistemata la barriera dall’estremo difensore del Forest – Turner –Furbizia di Toney? Certo, ma non toglie il fatto che la barriera fosse posizionata male dal principio e che nessuno si sia accorto della giocata (che ha reso inutile persino il coccodrillo) dell’attaccante del Brentford. Poco male per Toney, tornato a un gol che per lui aveva un valore inestimabile.“È stato difficile stare fuori così a lungo, ma mettere piede in campo ieri, segnare e vincere è valsa la pena aspettare. Vorrei anche ringraziare i fan che mi sono rimasti accanto per tutto il tempo! Anche perdere mio zio in questo periodo è stata dura ma vorrei dedicare a lui il mio gol, spero che sia orgoglioso. Continuiamo a lavorare e costruire insieme”.Anche perché il futuro è ora chiaro: al di là della riconoscenza al Brentford,Nel corso dei mesi, l’Arsenal è stata l’indiziata numero uno per un possibile trasferimento, ma si è dovuta scontrare con una valutazione pari a 115,5 milioni di euro fatta dalla proprietà delle Bees. Ma il discorso futuro, forse, è solo rimandato di 6 mesi.