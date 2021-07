Il Brentford sarebbe pronto a compiere la spesa più alta della sua storia per assicurarsi le prestazioni di Kristoffer Ajer. Il Sun infatti riporta che le bees sono in vantaggio rispetto a Newcastle e Norwich. Per il difensore norvegese, in scadenza la prossima estate, il Celtic ha rifiutato una prima offerta di 10 milioni di sterline, ma sarebbe propenso ad accettare la seconda da 13,5. Se la trattativa dovesse andare in porto il 23enne diventerebbe l'acquisto più costoso della storia dei londinesi, superando quello di Toney dello scorso anno.