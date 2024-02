Brentford: Toney in partenza, per sostituirlo occhi su un vecchio obiettivo del Milan

Il Daily Mail riporta del forte interesse del Brentford per Jonathan David, attaccante canadese del Lille che nella scorsa estate ha fatto parlare di sé in chiave mercato con accostamenti anche in Italia a Milan e Juventus. David, che quest'anno con Les Dogues è un po' in ombra, potrebbe accettare di cercare di rilanciare la propria carriera trasferendosi nell'organico delle Bees per sostituire Ivan Toney, a sua volta in partenza per unirsi ad una big di Premier League una volta che ha dimostrato, rientrato dalla squalifica per lo scandalo scommesse, di non aver dimenticato come si fa a segnare. La sua valutazione fatta dal Brentford supera i 100 milioni di euro.